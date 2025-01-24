Общество

Великолукский транспортный прокурор: Студенческие годы — это время, когда можно смело мечтать

Великолукский транспортный прокурор Эдуард Свильпов поздравил студентов с их праздником, текст поздравления есть в распоряжении Псковской Ленте Новостей.

«Поздравляю вас с Днем студента!» - сказал Эдуард Свильпов.

Этот день символизирует не только начало вашего пути к знаниям, но и множество ярких моментов, дружбы и открытий, отметил прокурор.

«Студенческие годы — это время, когда можно смело мечтать, экспериментировать и развиваться. Пусть каждый день приносит вам новые знания и вдохновение, а трудности становятся лишь ступеньками к успеху. Не забывайте наслаждаться каждым мгновением, ведь именно в эти годы закладываются основы вашего будущего. Желаю вам удачи в учебе, интересных проектов и верных друзей рядом. Пусть ваши мечты сбываются, а каждый новый день будет наполнен яркими событиями! С праздником!» - заключил Эдуард Свильпов.