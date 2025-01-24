Общество

Путин поручил обеспечить матерей-героинь соцгарантиями на уровне Героев Труда

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить женщин, получившим звание «Мать-героиня» с 2022 года, социальными гарантиями, аналогичными гарантиям Героям Труда. Данная информация опубликована в перечне поручений по итогам заседания Государственного Совета по вопросам социальной поддержки семей в РФ 20 декабря 2024 года опубликован на сайте Кремля.

«Правительству РФ обеспечить внесение изменений в законодательство РФ, предусматривающих: установление с 1 января 2025 года женщинам, удостоенным с 2022 года звания "Мать-героиня", социальных гарантий, аналогичных гарантиям, предоставляемым Героям Труда Российской Федерации», - говорится в перечне поручений.

Срок исполнения поручения - 15 апреля 2025 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.