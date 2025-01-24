Общество

На капремонт детского сада в Пскове могут выделить более 60 млн рублей

На капитальный ремонт Детского сада комбинированного вида № 54 «Колобок» в городе Пскове могут выделить 60 059 947 рублей, следует из документов опубликованных на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.

В числе основных работ будут проводить ремонт кирпичной кладки стен, ремонт лицевой поверхности кирпичных стен. Отремонтируют пандус с учетом всех условий противопожарной безопасности. Будет производиться замена окон и подоконников.

Также планируется отремонтировать вентиляционные шахты, трубопровод канализации и произвести замену полов и плинтусов. Отремонтируют спортзал.

Подрядчика планируют определить 13 февраля. Все ремонтные работы должны завершиться до 31 декабря 2025 года.