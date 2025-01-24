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Общество

Рослесхоз: продажи живых новогодних елок снизились в РФ почти на 20%

26.01.2025 13:49|ПсковКомментариев: 0

Объемы продаж живых елей для новогодних праздников в декабре 2024 года снизились в России на 19% по сравнению с декабрем 2023 года. Граждане предпочитают искусственные деревья, несмотря на их неэкологичность и сложности при переработке в отличие от живых.

«Для новогодних праздников реализовали 176,6 тыс. деревьев ели и других хвойных пород, что на 19% меньше по сравнению с тем годом. Граждане предпочитают искусственные ели», - сказала ТАСС пресс-секретарь Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Дарья Абрамова.

С точки зрения практичности искусственные ели, действительно, удобны, поскольку могут прослужить много лет при бережном уходе и использовании. Однако у них есть существенный недостаток: они созданы из материалов, которые сложно переработать, указал генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

«Основой искусственной ели служит поливинилхлорид (ПВХ), который вреден как в процессе производства, так и в дальнейшей эксплуатации, а также крайне редко перерабатывается даже в чистом виде. Таким образом, ПВХ-елка все равно когда-то окажется на полигоне. Отмечу, что приобретение живых новогодних деревьев менее губительно для экологии. Впоследствии их можно превратить во вторичное сырье при помощи различных дробилок, шредеров и измельчителей», - сообщил Буцаев.

Например, в Москве вторсырье из древесины используется в работах по благоустройству. В Новосибирске региональный оператор АО «САХ» направляет собранные деревья на дробление, а полученную щепу передает местным агрономам и в ботанический сад. В Пензенской области собранные елки развозятся фермерам. Регоператор Саратовской области использует древесину для производства древесной щепы, которая отправляется для устройства временных дорог и технологических площадок. Таким образом, правильно утилизированные деревья возвращаются во вторичный оборот, что, в свою очередь, способствует формированию в стране экономики замкнутого цикла, заключил глава РЭО. 

 
Источник: Псковская Лента Новостей
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