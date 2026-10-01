Мобильный пункт вакцинации от гриппа будет работать на территории ТЦ «Апельсин» в Великих Луках

Мобильный пункт вакцинации от гриппа будет работать на территории торгового центра «Апельсин» в Великих Луках 3 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Вакцинация проводится бесплатно.

Выездная бригада будет работать с 10:00 до 16:00. При посещении мобильного пункта врач проведёт осмотр и даст рекомендации по профилактике гриппа.

Для вакцинации необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования (при наличии).

На месте потребуется подписание согласия на проведение вакцинации от гриппа. Всем желающим выдадут справку.