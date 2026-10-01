В Великих Луках прошел круглый стол к 40-летию городской ветеранской организации

Круглый стол, посвящённый 40-летию городской ветеранской организации состоялся в библиотеке имени Семевского в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки

Встреча объединила представителей городской власти, учреждений культуры, краеведов и активистов ветеранского движения.

В мероприятии приняли участие депутат Законодательного Собрания Дмитрий Белюков, руководитель комитета культуры Елена Савченко, руководитель библиотеки имени Семевского Галина Ковалёва, почётный гражданин города, краевед Владимир Орлов, председатель Совета ветеранов города Пётр Подгорный и активисты организации.

Участники встречи обсудили историю становления и многолетнюю деятельность ветеранской организации, её участие в общественной жизни города и работу с подрастающим поколением.

Отдельное внимание уделили вопросам преемственности поколений, сохранения исторической памяти и передачи молодёжи опыта и традиций старшего поколения. Ветераны на протяжении многих лет участвуют в патриотическом воспитании школьников и студентов, встречаются с молодёжью и делятся своими знаниями и жизненным опытом.

В ходе встречи прозвучали слова благодарности ветеранам за многолетний труд, активную гражданскую позицию и участие в жизни города. Участникам организации пожелали крепкого здоровья, благополучия, энергии и новых добрых дел.

Площадкой для юбилейной встречи стала библиотека имени Семевского. Организаторы отметили важность подобных мероприятий, которые позволяют сохранять связь поколений и поддерживать традиции общественной работы.