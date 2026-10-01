Месячник по благоустройству стартовал в Великих Луках

Осенний месячник по благоустройству территории пройдет в Великих Луках с 1 октября по 15 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото: Администрация Великих Лук

Согласно постановлению, администрация города рекомендует учреждениям и организациям всех форм собственности провести работы по санитарной уборке и очистке прилегающих территорий, а также принять участие в общегородских субботниках.

Управляющим компаниям, ТСЖ и жилищным кооперативам рекомендуют организовать уборку придомовых территорий с участием населения.

«Приглашаем всех великолучан принять участие в общегородских субботниках, запланированных на 16, 23 и 30 октября 2026 года. Узнать о планируемом мероприятии и заявить о желании в нём участвовать либо о желании организовать собственный субботник на какой-либо конкретной территории, можно, позвонив в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки по телефонам: 8(81153) 3-72-51, 8(81153) 3-02-08. Сотрудники УЖКХ окажут содействие в выборе территории, даты и времени проведения субботника (при необходимости), а также в предоставлении инвентаря и техники для вывоза собранного мусора.

Звонки принимаются в рабочие дни — с понедельника по пятницу, с 09:00 до 18:00. Обеденный перерыв — с 13:00 до 14:00. Суббота и воскресенье — выходные дни», - сообщили в администрации.

В администрации также напомнили, что запрещено сжигание сухой травы, бытовых и других отходов во дворах и на свалках.

«Просим соблюдать правила парковки транспортных средств и правила перевозки грузов и мусора. Давайте вместе сделаем наш город красивее и уютнее!» - добавили в администрации.