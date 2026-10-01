Псковским гимнастам рассказали, как оказать первую помощь: от жгута до сердечно-легочной реанимации

В Пскове прошло занятие по допризывной подготовке с воспитанниками Федерации спортивной гимнастики города. Темой встречи стала первая медицинская помощь, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Елена Демченкова

Занятие проводила медицинский работник войсковой части 64044. В работе использовалось новое оборудование - манекен для отработки навыков оказания первой помощи.

Медик объяснила, что при небольших порезах на руках рану нужно промывать проточной водой, при возможности используя мыло. Она также показала, как иммобилизовать ногу при переломе: палку следует прикладывать с внешней стороны ноги и приматывать чем-то широким - ремнем, косынкой, платком или шарфом. Веревки и шнурки использовать нельзя: тонкие материалы передавят сосуды.

Кроме того, медик показала, как накладывается жгут на ногу. Сначала накладывается жгут, затем - давящая повязка на рану. После этого жгут нужно ослаблять и по возможности убирать. Оставлять его можно не более чем на час, иначе человек может потерять ногу. При этом час - максимальное время, а лучше ослаблять жгут уже через 20-30 минут.

На манекене медик продемонстрировала и технику сердечно-легочной реанимации: на два вдоха - 30 нажатий. Если делать вдохи нет возможности или желания, нужно хотя бы постоянно выполнять нажатия, чтобы поддерживать кровообращение до прибытия квалифицированной помощи. Вызвать ее необходимо сразу, как только стало известно о травме.

Руководитель военно-патриотического клуба «Искра» Владимир Матрунич рассказал, как однажды он с сослуживцами по очереди делал такую реанимацию с нажатиями на грудную клетку раненому товарищу до прибытия в место, где были медики. И это спасло человеку жизнь.

Занятия по допризывной подготовке организованы в рамках проекта «Мы будем служить России», реализуемого на средства Фонда президентского гранта.