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Экс-обозреватель ПЛН Ульяна Лаблюк награждена за победу в конкурсе «На страже порядка»

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Бывший обозреватель Псковской Ленты Новостей Ульяна Лаблюк торжественно награждена за победу во Всероссийском конкурсе журналистских работ «На страже порядка» за 2025 год, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФСИН РФ по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФСИН РФ по Псковской области

Она заняла третье место в номинации «Лучшее освещение уголовно-исполнительной системы в региональных интернет-изданиях».

Торжественное вручение награды прошло в городе Великие Луки в Доме культуры имени Ленина во время празднования юбилея исправительного центра №1.

 

Примечательно, что свой конкурсный материал Ульяна Лаблюк посвятила именно этому учреждению — первому в Псковской области исправительному центру, где осужденные отбывают наказание в виде принудительных работ.

В ведомстве добавили, что эта победа – признание профессионального мастерства журналиста и подтверждение того, что тема деятельности УИС вызывает интерес у широкой аудитории и заслуживает объективного и качественного освещения в СМИ.

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