Экс-обозреватель ПЛН Ульяна Лаблюк награждена за победу в конкурсе «На страже порядка»

Бывший обозреватель Псковской Ленты Новостей Ульяна Лаблюк торжественно награждена за победу во Всероссийском конкурсе журналистских работ «На страже порядка» за 2025 год, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФСИН РФ по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФСИН РФ по Псковской области

Она заняла третье место в номинации «Лучшее освещение уголовно-исполнительной системы в региональных интернет-изданиях».

Торжественное вручение награды прошло в городе Великие Луки в Доме культуры имени Ленина во время празднования юбилея исправительного центра №1.

Примечательно, что свой конкурсный материал Ульяна Лаблюк посвятила именно этому учреждению — первому в Псковской области исправительному центру, где осужденные отбывают наказание в виде принудительных работ.

В ведомстве добавили, что эта победа – признание профессионального мастерства журналиста и подтверждение того, что тема деятельности УИС вызывает интерес у широкой аудитории и заслуживает объективного и качественного освещения в СМИ.