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Общество

Возложение цветов состоялось в Пскове в память о снятии блокады Ленинграда

27.01.2025 12:42|ПсковКомментариев: 0

Торжественное возложение венка и цветов в честь 81-летия с момента освобождения Ленинграда немецко-фашистской блокады состоялось в Пскове на Могиле Неизвестного солдата 27 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

В возложении приняли участие глава города Пскова Борис Елкин, военнослужащие, ветераны, депутаты, школьники, представители различных силовых ведомств. Заупокойную литию произнес настоятель воинского храма Александра Невского отец Михаил.

«Город выстоял благодаря духу. Более 1100 дней продолжалась операция по обороне Ленинграда. И Могила Неизвестного солдата служит нам всем символом того, что обычные ребята погибали ради того, чтобы мы жили», - отметила председатель Псковской областной общественной организации «Блокадники Ленинграда», ветеран Великой Отечественной войны Лариса Кравцова. 
 

После минуты молчания состоялось возложение цветов.

Блокада, продолжавшаяся 872 дня, была снята благодаря 12-дневной военной операции. Более 1 миллиона человек, гражданских и военных, погибли в годы блокады. 14 января 1944 года войска Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов начали Ленинградско-Новгородскую стратегическую наступательную операцию. 20 октября Санкт-Петербургский городской суд признал геноцидом блокаду Ленинграда войсками нацистской Германии и их пособниками в 1941—1944 годах.

Теги: #память #ленинград
Источник: Псковская Лента Новостей
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