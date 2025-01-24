Общество

В омывайке псковского производителя обнаружили превышением нормы яда в сотни раз

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу по результатам проверки продаваемых в городе стеклоомывающих жидкостей выявила многократные превышения норм содержания металона, сообщает пресс-служба ведомства. В образцах продукции трех производителей содержание опасной для жизни жидкости превышает нормы в несколько сотен раз, а самих производств по известным адресам не обнаружилось.

Лабораторные исследования показали, что в стеклоомывающей жидкости Nord Ultra 30°С (производитель ООО «Гарант» из Псковской области) содержание метанола превышает норму в 722 раза (36,1%); в жидкости Gleid Unlimited 30°С (производитель ООО «Комторг») — в 351 раз (17,55%); в жидкости Gleid Professional 30°С (производитель ООО «Акватрейд») — в 612 раз (30,6%).

«Согласно представленной информации, производители ООО «Гарант», ООО «Акватрейд», ООО «Комторг» по указанным [в документах] адресам деятельность не осуществляют», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Управление выдало предписания продавцам опасной продукции об ее изъятии и уничтожении. Информация о выявлении опасной продукции также направлена в управления Роспотребнадзора по субъектам РФ и в правоохранительные органы, пишет РБК.

Напомним, предприятие-фантом ООО «Гарант» было выявлено в Псковской области еще в прошлом году.