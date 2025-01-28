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Общество

Денежное поощрение для сотрудников Счетной палаты Псковской области планируют увеличить

29.01.2025 10:47|ПсковКомментариев: 0

Депутаты Псковского областного Собрания обсудили увеличение денежного поощрения и вознаграждения для сотрудников Счетной палаты на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике 29 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания

Законом Псковской области «Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Псковской области, должности государственной гражданской службы Псковской области» оплата труда государственных гражданских служащих Псковской области, замещающих по ведущей должности категории «специалисты» в Псковском областном Собрании депутатов, правительстве Псковской области, иных исполнительных органах Псковской области, Избирательной комиссии Псковской области, предусмотрен размер ежемесячного денежного поощрения в пределах от 1 до 7 должностных окладов.

По аналогичным должностям в Счетной палате Псковской области указанный диапазон составляет 1 - 6 окладов. 

Законопроект предлагает привести размер ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских служащих, замещающих ведущие должности категории «специалисты» - «главный инспектор», «начальник отдела» в Счетной палате Псковской области, к размеру ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских служащих, замещающих в иных государственных органах Псковской области аналогичные должности.

Проект также предусматривает увеличение размера ежемесячного денежного поощрения лицам, замещающим государственные должности области в Избирательной комиссии Псковской области (за исключением председателя Избирательной комиссии Псковской области), лиц, замещающих государственные должности в территориальных избирательных комиссиях в пределах, от 1 до 1,2 базового денежного вознаграждения лица, замещающего соответствующую государственную должность.

«Этот законопроект можно назвать неким восстановлением справедливости, ведь для других госслужащих мы подобные законы уже приняли», – отметил заместитель председателя Псковского областного Собрания, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков.

Пресс-портрет
Братчиков Александр Николаевич Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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