Общество

Экоактивист Александра Зайцева: Любовь к экологии начинается с семьи

Любовь к экологии начинает развиваться с любви к семье и Родине, считает экоактивист и волонтер Александра Зайцева, о чем рассказала в эфире передачи «Экосреда» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Я считаю, что вся экоповестка, как сейчас модно говорить, начинается с любви: к родителям, к семье. Ведь планета Земля - тоже часть твоего дома, семьи и всего остального, это внутри нас. Я вижу в этом взаимосвязь. Когда я с детьми общаюсь, сначала я думала, что для них вся эта информация будет в новинку. На самом деле, для них это естественно. Когда начинаешь говорить на тему экологии, все начинают откликаться. Это естественная и неотъемлемая часть нашей жизни», – отмечает Александра Зайцева.

Гостья студии добавила, что современные дети в массе осведомлены о необходимости раздельного сбора мусора, но занимаются этим, под разными предлогами, далеко не все.

«Дело в том, что когда у детей спрашиваешь про сортировку мусора, руки поднимают почти все. А когда спрашиваешь, кто этим действительно занимается, рук становится меньше. Самая популярная отмазка – "у меня нет на это времени"», – добавила экоактивист.