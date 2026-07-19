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В Госдуме рассказали, можно ли разбить огород у многоэтажного дома

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Жильцы многоквартирного дома вправе разбить огород на придомовой территории при условии, что участок стоит на кадастровом учете с разрешенным использованием под благоустройство и есть согласие других собственников, рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Разбить огород на придомовой территории многоквартирного дома можно, но для этого необходимо получить согласие на собрании собственников. Прежде всего нужно понять, какой земельный участок относится к дому, где проходят его границы и нет ли ограничений по использованию. Эту информацию можно получить в выписке ЕГРН или на публичной кадастровой карте. Участок должен стоять на кадастровом учете с разрешенным использованием, допускающим благоустройство», - сказал Колунов. 

По его словам, далее необходимо провести общее собрание собственников (ОСС): вынести вопрос на голосование и набрать не менее двух третей голосов от общего числа собственников, оформив результаты протоколом.

В протоколе ОСС следует четко прописать, кому выделяется место и какие культуры можно выращивать - цветы, газон, овощи или все вместе, пишут РИА Новости.

«Хочу подчеркнуть: так как придомовая территория является общим имуществом собственников, использовать землю под грядки без согласования ОСС нельзя - это будет считаться самовольным захватом участка», - заключил он.

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