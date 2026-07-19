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Россиянам рассказали, что делать, если мошенники стали чаще звонить

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Необходимо прекратить размещать в социальных сетях информацию о командировках и дорогих покупках, установить самозапрет на кредиты и запретить действия с недвижимостью без личного участия собственника, если мошенники стали звонить чаще, рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Прекратите размещать информацию в соцсетях о собственных командировках, дорогих покупках, купленных билетах», - сказал Щербаченко, отвечая на вопрос, что необходимо делать, если мошенники стали звонить чаще.

Кроме того, эксперт порекомендовал установить самозапрет на кредиты и займы, а также запретить действия с недвижимостью без личного участия собственника.

«Проверьте через "Госуслуги", сколько сим-карт зарегистрировано на вас, используйте антиспам-сервисы, технические средства защиты, которые защищают от спама и нежелательных звонков», - рекомендовал он.

Щербаченко также посоветовал включить двухфакторную аутентификацию во всех сервисах, которые позволяют это сделать, и установить везде разные сложные пароли, содержащие не менее 12-14 символов, пишут РИА Новости.

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