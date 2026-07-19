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Финансист рассказал, как ускорить накопление миллиона

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Россиянам перед тем, как начать копить миллион рублей, необходимо оценить свой бюджет и определить ежемесячную сумму отчислений, при этом ускорить процесс можно за счет покупки ОФЗ, рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

«Нужно задать точные параметры цели. Помимо суммы (один миллион рублей) укажите срок и назначение средств. Так вы поймете, сколько средств нужно откладывать в единицу времени, а также усилите мотивацию для реализации цели», – сказал он.

Также финансист посоветовал провести аудит финансов, на его основе будет составляться бюджет. Важно классифицировать затраты и доходы так, чтобы понимать их обязательность и стабильность.

«Сформируйте счет для накопления. Это может быть и брокерский счет, на который вы приобретаете активы с низким уровнем риска», – продолжил собеседник. В пример он привел длинные ОФЗ, доходность которых превышает 16,1%, что позволит существенно ускорить реализацию цели.

Важно, чтобы этот счет регулярно пополняли, но не снимали средства без критической необходимости, обратил он внимание. «Пытайтесь не только оптимизировать расходы и поддерживать дисциплину, но и увеличивать доход», – отметил Смирнов. Хотя это сложно реализовать на текущем рынке труда, но вполне возможно на более длительном горизонте, пишут РИА Новости.

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