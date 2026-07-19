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Посёлок Красногородск Псковской области отмечает 562-летия со дня основания

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Красногородский округ сегодня, 19 июля, отмечает две значимые даты — 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков и 562-летие со дня основания посёлка Красногородск. Об этом сообщил заявил секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Александр Козловский на своей странице ВКонтакте. 

Фото: Александр Козловский/ страница ВКонтакте

«День освобождения — это символ мужества, стойкости и самоотверженности поколения победителей. Мы склоняем головы перед памятью тех, кто отстоял свободу родной земли, выражаем искреннюю признательность ветеранам, труженикам тыла и всем, кто восстанавливал район в послевоенные годы. Многовековая история Красногородска — это история людей, которые своим трудом, талантом и преданностью родному краю создавали и продолжают создавать его настоящее и будущее. Сегодня район сохраняет свои традиции, развивается и остается местом, где бережно относятся к историческому наследию и с уверенностью смотрят вперед», - отметил депутат. 

Александр Козловский пожелал жителям Красногородского района крепкого здоровья, мира, благополучия и новых успехов.

«Пусть в каждом доме царят согласие и тепло, а Красногородская земля продолжает развиваться и процветать», - заключил он. 

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