Дожди, грозы и порывистый ветер прогнозируют в Псковской области 20 июля

Облачную с прояснениями погода прогнозируют на территории Псковской области завтра, 19 июля. сообщили в региональном гидрометцентре.

Ночью местами, днем в большинстве районов области пройдут кратковременные дожди, вечером в отдельных районах ожидается гроза. Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе местами порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области составит ночью от +10 до +15 градусов, днем от +21 до +26 градусов.

Атмосферное давление низкое.