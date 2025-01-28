Общество

Племенные коровы из Германии не смогли пройти контроль на госгранице в Псковской области

30 голов племенных коров не смогли пройти ветеринарный контроль в пункте пропуска Бурачки в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий было установлено нарушение указания Россельхознадзора о поставке живых животных происхождения - Германия, не вакцинированных против блутанга и следующих из Венгрии в адрес получателя Республики Казахстан.

В связи с ухудшением эпизоотической обстановки по ящуру на территории Германии, Россельхознадзор с 15 января ввел временные ограничения на ввоз на территорию Российской Федерации крупного рогатого скота со всей территории страны.

Кроме того, с 20 января приостановлена сертификация всех восприимчивых к ящуру животных и всей подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции, полученной от этих животных, перемещаемых с территории ЕС в Российскую Федерацию, в том числе транзит таких товаров по российской территории в третьи страны.

Ввоз племенных животных на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлена декларация о возврате груза. Животные возвращены на сопредельную территорию.