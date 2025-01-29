Общество

Депутаты поддержали преобразование Островского района в муниципальный округ

Депутаты Собрания депутатов Островского района единодушным голосованием дали согласие на преобразование муниципальных образований, входящих в состав района, в муниципальное образование «Островский муниципальный округ Псковской области». Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своих социальных сетях.



Фото: Тelegram-канал Дмитрия Быстрова

Решение принято во время заседания очередной 34-й сессии муниципального Собрания депутатов. Ранее инициативу от волостей поддержали представительные органы сельских поселений, а также депутаты городского поселения «Остров».

Всего по повестке дня народные избранники рассмотрели 13 вопросов. Большинство из них касались приведения местных нормативных актов в соответствие с федеральным законодательством. Также были приняты решения по вопросам: об установлении размера платы за содержание жилого помещения, о делегировании депутатов Собрания депутатов в состав конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом и другим.