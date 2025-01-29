Общество

Александр Котов: Востребованные меры поддержки специалистов нужно расширять

Среди всех мер поддержки, нацеленных на устранение проблемы дефицита кадров в Псковской области, наиболее востребованные необходимо расширять. Такое мнение председатель Псковского областного Собрания Александр Котов высказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, комментируя расширение региональных мер поддержки медиков.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Я бы здесь хотел отметить слаженную работу губернатора, правительства области и Псковского областного Собрания депутатов по совершенствованию и расширению существующих мер поддержки. Прежде чем губернатор внес законопроект нам на рассмотрение, мы проводили встречу депутатов областного Собрания с профильными комитетами правительства. Под руководством губернатора обсуждали, какие еще сегодня можно предпринять меры, чтоб они были наиболее действенны для привлечения кадров. Результат этого обсуждения, как пример, - сегодняшний законопроект. Нужно смотреть, какие меры работают хорошо, с помощью каких мер удается привлечь дополнительно в систему здравоохранения врачей и средний медицинский персонал, а какие работают не очень. Эти меры можно оставить в прежнем виде. Все меры поддержки приносят какой-то результат, но те, которые востребованы, нужно расширять», – сказал Александр Котов.

Напомним, возрастной порог, установленный для денежной выплаты при первом трудоустройстве медработников в учреждения здравоохранения на территории Псковской области, повышен на 5 лет. Кроме того, установлен новый порядок выплаты для впервые устроившихся в скорую медицинскую помощь фельдшеров – 100 тысяч рублей будет выделено не однократно, как сейчас, а ежегодно в течение трёх лет работы.