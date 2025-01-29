Общество

Возраст медработников-получателей выплат увеличили в Псковской области

Увеличение возраста специалистов, которым при первом их трудоустройстве в государственные медицинские организации будут предоставляться денежные выплаты, согласовали депутаты на 41-ой сессии Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва 30 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Проект закона Псковской области разработан в целях обеспечения повышения эффективности кадровой политики, направленной в том числе на привлечение медицинских работников для работы в государственных медицинских организациях Псковской области. Закон увеличивает возраст специалистов, которым при первом их трудоустройстве в государственные медицинские организации будут предоставляться денежные выплаты:

с 50 до 55 лет - специалистам с высшим медицинским образованием;

с 45 до 50 лет - специалистам со средним медицинским образованием.

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Закон также устанавливает специалистам со средним медицинским образованием по специальности «лечебное дело» при первом трудоустройстве в возрасте до 50 лет в государственную медицинскую организацию на должность фельдшера скорой медицинской помощи ежегодную денежную выплату в течение трех лет работы в размере 100 тысяч рублей (в настоящее время указанным специалистам предоставляется единовременная выплата).

Изменения приняты единогласно.