Центральную городскую аптеку Пскова передали в ведение комитета по управлению имуществом

В предмет о духовно-нравственной культуре РФ добавят изучение подвигов героев СВО

Рейсовый автобус наехал на BMW в Пскове

Дмитрий Шахов: Уже три года мы наблюдаем уменьшение числа обращений, связанных с деятельностью региональной власти