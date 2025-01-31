Центральную городскую аптеку Пскова передали в ведение комитета по управлению имуществом

Депутаты дали согласие на принятие комитетом по управлению муниципальным имуществом города Пскова решений по вопросам, относящимся к компетенции общих собраний участников ООО «Расчетный центр города Пскова» и ООО «Центральная городская аптека». Такое решение было принято во время очередной 32-й сессии Псковской городской Думы 31 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Таким образом, на комитет возложено решение следующих вопросов:
«За» проголосовали 20 депутатов из 20 присутствующих.