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Общество

Центральную городскую аптеку Пскова передали в ведение комитета по управлению имуществом

31.01.2025 10:41|ПсковКомментариев: 0

Депутаты дали согласие на принятие комитетом по управлению муниципальным имуществом города Пскова решений по вопросам, относящимся к компетенции общих собраний участников ООО «Расчетный центр города Пскова» и ООО «Центральная городская аптека». Такое решение было принято во время очередной 32-й сессии Псковской городской Думы 31 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Таким образом, на комитет возложено решение следующих вопросов:

  • определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
  • утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества). 

«За» проголосовали 20 депутатов из 20 присутствующих.

Теги: #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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