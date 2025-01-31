Общество

«Гельдт» и «Акваполис» в Пскове получили награду за украшение к Новому году

Торжественное награждение победителей конкурса по лучшему новогоднему оформлению прошло в Детской музыкальной школе №1 в Пскове сегодня, 31 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Я рад вас приветствовать на награждении за лучшее украшение своих объектов - торговых, социальных, частных территорий, поэтому буду очень рад вручить подарки, - выступил глава города Пскова Борис Елкин. - Конечно же, погода у нас совсем не зимняя, но на Новый год было немного снега, и это добавило новогоднего настроения. А ваши украшения добавили атмосферы».

Среди нестационарных торговых объектов первое место заняло бистро At Felix, второе место — цветочный магазин «Мир цветов».

Первое место среди предприятий сферы торговли, сервиса и услуг в отдельно стоящих зданиях и сооружениях присуждено расчетному центру Пскова.

Призовые места среди предприятий сферы торговли, сервиса и услуг во встроенных и пристроенных помещениях и жилых домах распределились следующим образом:

1 место — магазин «Азбука цветов»;

2 место — цветочный магазин «Сирень-букет»;

3 место — салон красоты «Честно к себе».

Объекты гостиничного и ресторанного бизнеса, общественного питания поделили призовые места так:

1 место — кафе «Крем-брюле»;

2 место — рестобар «Моя история»);

3 место — банно-ресторанный комплекс «Гельдт».

Награждены и социальные объекты города:

1 место — детский сад 24;

2 место — детский сад №5 («Академия детства»);

3 место — детский сад №44 («Снегирек»).

Также награждены: торгово-развлекательный комплекс «Акваполис», торговые центры «ПИК 60» и «Максимус».

Помимо организаций, в конкурсе принимали участие и инициативные граждане. Победителями стали активные жители Пскова Яна Кудрявцева, Наталья Федынич, Ольга Борисова.

На конкурс было подано 39 заявок.