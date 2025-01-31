«Гельдт» и «Акваполис» в Пскове получили награду за украшение к Новому году

Торжественное награждение победителей конкурса по лучшему новогоднему оформлению прошло в Детской музыкальной школе №1 в Пскове сегодня, 31 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Среди нестационарных торговых объектов первое место заняло бистро At Felix, второе место — цветочный магазин «Мир цветов».
Первое место среди предприятий сферы торговли, сервиса и услуг в отдельно стоящих зданиях и сооружениях присуждено расчетному центру Пскова.
Призовые места среди предприятий сферы торговли, сервиса и услуг во встроенных и пристроенных помещениях и жилых домах распределились следующим образом:
Объекты гостиничного и ресторанного бизнеса, общественного питания поделили призовые места так:
Награждены и социальные объекты города:
Также награждены: торгово-развлекательный комплекс «Акваполис», торговые центры «ПИК 60» и «Максимус».
Помимо организаций, в конкурсе принимали участие и инициативные граждане. Победителями стали активные жители Пскова Яна Кудрявцева, Наталья Федынич, Ольга Борисова.
На конкурс было подано 39 заявок.