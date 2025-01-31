Общество

Аудиоэкскурсия о псковском вокзале стала доступна для пассажиров

Новая аудиоэкскурсия о псковском вокзале в рамках проекта «Вокзалы России» стала доступна для пассажиров, сообщается в Telegram-канале Октябрьской железной дороги.

Также появились аудиоэкскурсии о вокзалах городов Выборг, Петрозаводск, Мурманск. Кроме того, они доступны пассажирам на Московском и Финляндском вокзалах Санкт-Петербурга.

«Уникальность аудиоэкскурсий по вокзалам заключается в том, что каждый маршрут детально прорабатывается, наполняется разнообразными фактами, интерактивными элементами и культурными особенностями, сценарии составляются с привлечением историков, сценаристов и режиссеров, а записываются аудиогиды голосами актеров», - отмечается в соцсетях Октябрьской железной дороги.

Ранее аудиоэкскурсии проекта «Вокзалы России» были запущенны на вокзале города Тверь и на Витебском вокзале в Санкт-Петербурге.