Общество

Врач перечислила привычки, опасные для щитовидной железы

Курение, бесконтрольный прием БАДов, в которых содержится йод, и избыточное употребление продуктов из сои являются опасными привычками для здоровья щитовидной железы, сообщила врач-эндокринолог московской поликлиники №220 Анна Невольникова.

«Среди привычек, которые могут быть опасными для здоровья щитовидной железы, я бы выделила следующие. Это курение, поскольку токсины сигаретного дыма накапливаются в организме, замедляя усвоение йода и нарушая работу щитовидной железы. Также опасен бесконтрольный приём БАДов, в которых содержится йод, особенно это касается препаратов с большими или неизвестными дозировками этого вещества», — рассказала Анна Невольникова.

Врач отметила, что также нарушить здоровье щитовидной железы может избыточное употребление продуктов из сои, так как соевые бобы содержат изофлавоноиды, которые могут замедлить активность фермента пероксидазы в щитовидной железе, отвечающего за выработку гормонов, пишет РИА Новости.