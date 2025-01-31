Общество

Более 30 модульных ФАПа и 3 амбулатории возведут в Псковской области в этом году

Новые объекты здравоохранения возведут в Псковской области в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по здравоохранению региона.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

В 2025 году в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в Псковской области будет возведено 37 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и 3 врачебные амбулатории.

Новые объекты здравоохранения появятся в:

Локнянском муниципальном округе: деревня Гололево; деревня Иваньково;

Бежаницком муниципальном округе: деревни Фишнево, Цевло;

Псковском районе: с. Карамышево, деревни Зайцево, Родина, Середка, Селихново;

Великолукском районе: Дубрава-1, Русаново, Суханово;

Гдовском районе: Ямм, Трутнево; Ремда;

Дедовичском районе: Сорокино;

Невельском районе: Лехово, Артемово;

Новосокольническом районе: Раменье, Старосокольники; Отрадное;

Островском районе: Гораи, Заборовье, Большое Приезжево;

Печорском муниципальном округе: Киршино;

Дновском муниципальном округе: Белая, Лукомо; Гаврово;

Порховском муниципальном округе: Полоное;

Палкинском районе: Качаново;

Пушкиногорском районе: Васильевское, Исса;

Новоржевском районе: Веска, Вехно; Стехново;

Себежском районе: Мостище;

Стругокрасненском муниципальном округе: Ждани;

Куньинском районе: Прихабы;

Пустошкинском районе: Забелье.

В 2024 году на территории Псковской области появилось 27 новых ФАПов и 1 врачебная амбулатория. Возведение новых медицинских объектов — одно из приоритетных мероприятий программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».