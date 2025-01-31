Более 30 модульных ФАПа и 3 амбулатории возведут в Псковской области в этом году

Новые объекты здравоохранения возведут в Псковской области в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по здравоохранению региона.
Фото: комитет по здравоохранению Псковской области
В 2025 году в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в Псковской области будет возведено 37 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и 3 врачебные амбулатории.
Новые объекты здравоохранения появятся в:
- Локнянском муниципальном округе: деревня Гололево; деревня Иваньково;
- Бежаницком муниципальном округе: деревни Фишнево, Цевло;
- Псковском районе: с. Карамышево, деревни Зайцево, Родина, Середка, Селихново;
- Великолукском районе: Дубрава-1, Русаново, Суханово;
- Гдовском районе: Ямм, Трутнево; Ремда;
- Дедовичском районе: Сорокино;
- Невельском районе: Лехово, Артемово;
- Новосокольническом районе: Раменье, Старосокольники; Отрадное;
- Островском районе: Гораи, Заборовье, Большое Приезжево;
- Печорском муниципальном округе: Киршино;
- Дновском муниципальном округе: Белая, Лукомо; Гаврово;
- Порховском муниципальном округе: Полоное;
- Палкинском районе: Качаново;
- Пушкиногорском районе: Васильевское, Исса;
- Новоржевском районе: Веска, Вехно; Стехново;
- Себежском районе: Мостище;
- Стругокрасненском муниципальном округе: Ждани;
- Куньинском районе: Прихабы;
- Пустошкинском районе: Забелье.
В 2024 году на территории Псковской области появилось 27 новых ФАПов и 1 врачебная амбулатория. Возведение новых медицинских объектов — одно из приоритетных мероприятий программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».