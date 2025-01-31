Общество

Жители Псковской области могут принять участие в конкурсе по борьбе с наркотиками

Жителей Псковской области приглашают к участию в конкурсе антинаркотической направленности «Спасём жизнь вместе!», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Конкурс поводится УКОН УМВД с 10 января по 20 февраля 2025 года и посвящен социальной рекламе антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни.

В период с 10 января по 20 февраля 2025 года на территории Псковской области сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области проводится конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасём жизнь вместе!». Его целями являются привлечение внимания общественности к проблеме незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и формирование в обществе негативного отношения к их незаконному потреблению.

В конкурсе могут принять участие физические и юридические лица, а также авторские коллективы. Конкурсная работа, её содержание, сюжет не должны противоречить законодательству Российской Федерации.

Номинации конкурса:

«Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики».

«Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни».

«Лучший видеоролик антинаркотической направленности для социальных медиа».

Конкурсные работы с заявками представляются в Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области до 20 февраля 2025 года по адресу: г. Псков, ул. Ипподромная, д. 118. Адрес электронной почты для направления заявок: ukonpskov@mail.ru.

Работы победителей регионального этапа конкурса будут направлены для участия во Всероссийском этапе конкурса в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Требования, предъявляемые к конкурсным работам