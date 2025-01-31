Общество

Из-за аварии на сетях пропало электричество в районе Шабаны города Пскова

Электричество отключили в районе Шабаны города Пскова вчера вечером, 1 февраля. На нескольких улицах электричество подключили, но на улице Войсковой оно отсутствует уже более 12 часов. Об этом сообщили жители района в сообществе ВКонтакте «Жесть по-Псковски».

«Войсковая до сих пор без света, прошло более 12 часов. Электрики причину не нашли. В домах холодно, холодильные камеры уже теплые. Конечно мы очень надеемся, что его дадут в ближайшее время. А если не дадут?» - написали в сообществе.

Как рассказали Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова, причиной отключения электричества стала авария на сетях: произошёл обрыв линий. Примерно через два часа электричество должны подключить.