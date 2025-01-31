Общество

Мошенники организовали фишинговую атаку от имени Ozon

Кибермошенники организовали фишинговую атаку от имени Ozon, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в Telegram-канале.

«Фишинговая атака от имени Ozon. На сайте предлагают получить промокод на десять тысяч рублей в честь дня рождения, но для этого нужно связаться с «личным менеджером» через WhatsApp* (принадлежит компании Meta*). Для большей убедительности мошенники разместили надпись «WhatsApp Secured authentication», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в случае перехода в мессенджер и следования инструкциям злоумышленников граждане рискуют потерять доступ к своей учетной записи и конфиденциальным данным.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.