Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Реорганизация областной больницы, закон о тишине и платные парковки в центре города

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.
Основные темы программы:
- Бьют рублем: Совфед одобрил закон о резком росте штрафов за продажу сигарет и вейпов подросткам;
- Поддержка врачей, закон о тишине и новые суммы на жилье для детей-сирот – областное Собрание провело первую в этом году сессию;
- Снова Волышово: арендаторы известной усадьбы готовят проект реставрации. Неужели получится?
- Реорганизация областной больницы наделала шума: что будет с неврологией и кардиологией?
- Молодые, да не активные - комментарии нашего политического обозревателя, главного редактора ПЛН Александра Савенко о том, почему молодежные организации партий ведут себя незаметно;
- И нужны ли платные парковки в центре города?
Телефон прямого эфира – 56-73-72.