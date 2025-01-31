Что будет с больницей и с нами?

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Реорганизация областной больницы, закон о тишине и платные парковки в центре города

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Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Реорганизация областной больницы, закон о тишине и платные парковки в центре города

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Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко. Основные темы программы: Бьют рублем: Совфед одобрил закон о резком росте штрафов за продажу сигарет и вейпов подросткам;

Поддержка врачей, закон о тишине и новые суммы на жилье для детей-сирот – областное Собрание провело первую в этом году сессию;

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Молодые, да не активные - комментарии нашего политического обозревателя, главного редактора ПЛН Александра Савенко о том, почему молодежные организации партий ведут себя незаметно;

И нужны ли платные парковки в центре города? Телефон прямого эфира – 56-73-72.