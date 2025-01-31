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Общество

В Пскове окончательно перешли на зарядные устройства на Type-C — МегаФон

04.02.2025 14:46|ПсковКомментариев: 0

В Пскове растёт востребованность зарядных устройств на Type-C. За последние 2 года в объединённой розничной сети МегаФона и Yota их стали приобретать на 36% чаще, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании «МегаФон».

Фото здесь и далее: МегаФон

Это можно объяснить универсальностью разъёма: в последние годы существенно выросло число гаджетов с USB-C. Переходу способствовало и решение Еврокомиссии об использовании единого разъёма на всех мобильных и зарядных устройствах, окончательно вступившее в силу в конце прошлого года.

Сегодня практически завершился переход смартфонов на разъём Type-C. Если 3 года назад их можно было встретить в основном у смартфонов на операционной системе Android, то начиная с 2023 года начался активный переход всех смартфонов на USB-C, включая iPhone. Данный разъём несколько лет назад начал появляться и на ноутбуках и планшетах.

Вслед за смартфонами производители адаптировали под новые требования рынка и зарядные устройства. Среди них – дата-кабели, которые теперь оснащены Type-C как минимум с одной стороны – с той, которая подсоединяется к устройству (смартфону, планшету и т. д.). Однако можно уже найти и кабели, имеющие USB-C с обеих сторон. Любая из них подойдет для подключения как к смартфону, так и к зарядному устройству – сетевому (СЗУ), которое подсоединяется к стандартной розетке, или автомобильному (АЗУ), которое вставляется в прикуриватель автомобиля. Первое выручит дома или в офисе, второе – в дороге.

В Пскове продажи автомобильных и сетевых зарядных устройств, а также дата-кабелей с Type-C в натуральном выражении выросли с 2022 по 2024 год на 36%, в деньгах – на 35%. В итоге по результатам прошлого года такие разъёмы с большим отрывом стали лидерами среди всех видов зарядных устройств: больше половины из них уже имели разъём Type-C (51%).

Так, доля Type-C в АЗУ выросла с 14% до 23%, в СЗУ (без учёта беспроводных зарядок) – с 46% до 56%, на дата-кабелях – с 37% до 49%. При этом автомобильные зарядные устройства стали рекордсменами по приросту USB-C – их стали приобретать в 2,5 раза чаще. Для сравнения, продажи всех зарядных устройств с microUSB за тот же период упали на 29%, а с Lightning на 2%.

Type-C – это тип разъёма на смартфонах и других электронных устройствах, который впервые был представлен в 2014 году, а в 2019 появилась его текущая модификация. Среди его преимуществ – универсальность, высокая скорость передачи данных (до 10 Гбит/с) и быстрая зарядка, а также удобство конструкции: штекер Type-C симметричен, его можно подсоединять к устройствам любой стороной.

Стремительный рост использования Type-C обусловлен не только техническими характеристиками, но и регуляторной политикой. В 2022 году Еврокомиссия приняла директиву о том, что до конца 2024 года стандарт Type-C должен стать универсальным разъёмом на электронных устройствах, среди которых смартфоны, планшеты, цифровые камеры, наушники, гарнитуры, портативные колонки, ручные игровые приставки, устройства для чтения электронных книг, клавиатуры, компьютерные мыши и портативные навигационные системы. В результате производители были вынуждены корректировать свои производственные планы, чтобы соответствовать новым требованиям.

На Type-C перешли даже смартфоны Apple, которые обычно предлагали пользователям гаджеты с собственным разъёмом Lightning или беспроводную зарядку как альтернативу. В России жёстких требований к разъёмам пока не предъявляется, однако европейские тенденции стали заметны и на российском рынке.

«Явный рост спроса на USB-C наметился ещё год назад, а сейчас уже большинство новых устройств оснащаются этим разъёмом. Как следствие, растёт спрос и на соответствующие зарядные устройства. Тем не менее мы не планируем сокращать ассортимент зарядных устройств с другими разъёмами, поскольку у пользователей на руках остаётся достаточно много устройств с USB-A, microUSB и другими типами», – поделился директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.
Теги: #МегаФон
Источник: Псковская Лента Новостей
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