Общество

Николай Козловский: Всё большее внимание уделяется работе органов местного самоуправления

Всё больше внимания уделяется работе органов местного самоуправления, для развития их компетенций. Таким мнением поделился глава города Великие Луки Николай Козловский, описывая полученный опыт на региональном этапе форума «Малая Родина - Сила России» в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Николай Козловский / Telegram

«Принимаю участие в региональном этапе форума "Малая Родина - Сила России" по теме "Взаимодействие с населением". Данный форум свидетельствует о большом значении, которое органам местного самоуправления уделяется со стороны федеральной власти. Всё большее внимание уделяется конкретным направлениям работы органов местного самоуправления, для того, чтобы они постоянно развивали свои компетенции. Очевидно желание федеральных властей получить обратную связь с мест.

Большая благодарность организаторам!», - отметил Николай Козловский.

Он добавил, что форум стал площадкой для обмена опытом и дискуссий между представителями муниципальных образований, экспертами и лидерами общественного мнения.

«Изучаем новые инструменты взаимодействия с населением, рассматриваем такие вопросы, как инициативное бюджетирование, работа с обращениями граждан, взаимодействие с территориальным самоуправлением, создание муниципальных центров управления. В рамках проекта "Муниципальный диалог" предстоит совместно выработать решения, чтобы устранить существующие пробелы в законодательстве и «донастроить» систему местного самоуправления», - добавил глава южной столицы области.