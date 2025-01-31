Общество

Корма неизвестного происхождения не пропустили через границу РФ в Невельском округе

В деревне Лобок, расположенной на российско-белорусской границе РФ в Невельском муниципальном округе, ветеринарный контроль не прошли 14 тонн кормов для непродуктивных животных, груз следовал с территории Республики Беларусь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ходе проведения ветеринарного контроля установлено отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на перемещаемый товар, подтверждающих его безопасность и происхождение.

Кроме того, перемещение товара осуществлялось в период введенных Россельхознадзором с марта 2023 года временных ограничений на поставку в Российскую Федерацию кормов для непродуктивных животных, выработанных предприятиями Италии и Франции.

Управление обращает внимание, что с 20 января 2025 приостановлена сертификация всех восприимчивых к ящуру животных и всей подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции, полученной от этих животных, перемещаемых с территории Европейского союза в Российскую Федерацию, в том числе транзита таких товаров по российской территории в третьи страны. Ограничения Россельхознадзором введены в связи с отсутствием от ветеринарных служб Германии и ЕС информации о принимаемых мерах в отношении очага ящура в Германии.

Перемещение импортных кормов для непродуктивных животных, содержащих говядину, по таможенной территории ЕАЭС запрещено, оформлен акт о возврате груза, товар возвращен в Республику Беларусь.