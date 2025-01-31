Общество

Владимир Компаниец о развитии ИИ: Вся жизнь будет пронизана помощниками

После преобразования «Сбербанка» в «Сбер» открылись новые сферы для развития технологий, связанных с искусственным интеллектом. Об этом в эфире передачи «В фокусе» на ПЛН FM (102,6 FM) рассказал управляющий Псковским отделением Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Владимир Компаниец.

«Избавившись от слова "банк" в слове "Сбербанк", мы подчеркиваем то, что мы интересуемся гораздо большими вещами, чем просто финансовые услуги. Направленность в большей степени идет (в течение последних лет) в сторону искусственного интеллекта», - отметил Владимир Компаниец.

Он добавил, что «Сбер» самостоятельно создает и обучает искусственный интеллект и внедряет его в различные аспекты жизни граждан.

«Мы самостоятельно разрабатываем собственный искусственный интеллект, обучаем его. Недавно мы пришли в такую интересную сферу как помощники. В разных аспектах жизни: голосовые помощники, умный дом. В сферах, где эти помощники часто встречаются, они разрастаются: в медицине, в государственном управлении. Вся жизнь будет пронизана помощниками. Если на них положиться, жизнь станет комфортнее. Сбер понимает современные тренды, это общемировые тренды», - подчеркнул Владимир Компаниец и добавил, что Россия входит в тройку лидеров по разработке искусственного интеллекта.