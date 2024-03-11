Общество

Владимир Компаниец: Интерактивный искусственный интеллект — ближайшее будущее

Генеративный искусственный интеллект быстро развивается и становится обыденностью. Следующий этап развития Al-технологий — интерактивный искусственный интеллект, который сам сможет обучаться и обращаться к другим сервисам и пользователям. Об этом сообщил управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец в программе «Эхономика» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы знаем о голосовых помощниках, много у кого есть умные колонки дома, - заметил Владимир Компаниец. - Фактически, люди могут обратиться к голосовому помощнику с любым вопросом. Тут подключается генеративный искусственный интеллект, то есть ответ не прописан в скрипте, фактически помощник его выдумает, идет генерация ответа».

Гость студии отметил, что развитие генеративного искусственного интеллекта за 2023 год бьет рекорды. Эти технологии входят в повседневную жизнь в два раза быстрее, чем в своё время пришли смартфоны, и в четыре раза быстрее, чем шло проникновение Интернета. Количество приложений с использованием генеративного Al за 2023 год составило 2,5 тысячи, а количество пользователей по миру превысило 600 млн человек.

«Интерактивный искусственный интеллект сможет не просто изобретать и взаимодействовать с человеком, он еще будет взаимодействовать с окружающим миром. Это будущее. Если мы уже привыкаем к тому, что генеративный Al общается, рисует картины, тексты, видео по описанию, то интерактивный Al — это уже завтрашний день. И придет он скоро, несколько кварталов, может быть, через полгода», - дал прогноз Владимир Компаниец.