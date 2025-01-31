Общество

На ремонт детского сада в Великих Луках могут выделить свыше 60 млн рублей

На капитальный ремонт детского сада №5 в Великих Луках могут выделить 60 059 958 рублей, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.

В рамках капитального ремонта произведут замену полов, плинтусов, покраску стен. Также подлежат замене окна, подоконники и дверные проемы. Произведут у стройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита.

Капитальному ремонту также подлежат кровля здания, лестницы. Подрядчик заменит умывальники, унитазы, смесители и ванны. Произведут замену радиаторов.

Подрядчика определят 18 февраля. Работы должны завершиться 30 ноября 2025 года.