Общество

В помощь хранителям истории: «Ростелеком» переплел оптикой древний Изборск

«Ростелеком» совместно с правительством Псковской области и администрацией Печорского муниципального округа завершил в Изборске проект по строительству волоконно-оптических линий связи, которые заменили работавшую до этого медную инфраструктуру, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фото здесь и далее: «Ростелеком»

Одним из первых к современным телеком-услугам подключили дом местного жителя Максима Волкова — активного участника общественного самоуправления на территории. Именно вовлеченность изборян стала важной составляющей для развития сети в старинном поселении. Псковская область одной из первых в стране апробировала новый механизм развития услуг связи через региональное субсидирование проектов территориального общественного самоуправления (ТОС). Он предполагает участие самих жителей в работе по развитию телекоммуникационной инфраструктуры в сельской местности.

«Удаленная работа по высокоскоростному интернету, конечно, более продуктивна. Когда сигнал слабый или периодически пропадает, сложно вести онлайн-встречи с коллегами или клиентами. Зато сейчас есть возможность пользоваться государственными цифровыми сервисами, есть беспроблемный доступ к ресурсам компании, где я работаю. Старожилы рассказывают, что прежде у нас было гораздо больше жителей, сейчас сюда начали приезжать и оставаться люди из Москвы, Петербурга, других регионов. Уверен, что наличие качественной стабильной связи тоже сыграет свою значимую роль для ускорения процесса возрождения Изборска», - отметил житель Изборска Максим Волков.

Ранее интернет и другие телеком-сервисы жители получали по старому медному кабелю с ограничением по скорости до 10 Мбит/с. Благодаря наличию современной волоконно-оптической инфраструктуры высокоскоростной интернет (до 800 Мбит/с) доступен жителям 120 домохозяйств Изборска. Проект по модернизации инфраструктуры связи реализовали за счет субсидии из областного бюджета, средств муниципального образования (администрации Печорского округа) и инвестиций «Ростелекома».

«Обеспечить равные возможности для создания цифровой среды для жителей регионов независимо от того, проживают ли они в крупных городах или малых населенных пунктах, остается одной из главных задач компании. Уверен, что уникальный как для Псковского региона, так и для России, пример реализации проекта по модернизации сетей связи в старинном Изборске не только сделает жизнь людей комфортнее и безопаснее, способствует развитию малого бизнеса, но и улучшит взаимодействие между обществом и государством», - сказал вице-президент — директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов.

Помимо домохозяйств «Ростелеком» переключил с медного кабеля на волоконно-оптический Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск», усадьбу купца Анисимова, дом купца Белянина.

Изборск — одно из древнейших поселений России с более чем 1000-летней историей, на сегодняшний день имеет статус деревни (менее 800 жителей). Расположен в Печорском муниципальном округе, в 30 км от Пскова. Впервые упоминается в «Повести временных лет» еще в 862 году. В окрестностях Изборска находятся сотни памятников архитектуры, археологии, истории и культуры и уникальные природные объекты.

При строительстве волоконно-оптических линий связи специалисты «Ростелекома» учитывали особенный статус территории и проводили работы согласно строгим требованиям к сохранению исторического наследия.

«Развитие связи и интернета — одна из наших приоритетных задач. И очень важно, что теперь появился новый, рабочий инструмент для ее решения. Потребность очень высокая, поэтому уверен, что подобные инициативы быстро появятся и в других муниципалитетах. Хочу поблагодарить ”Ростелеком“ и, конечно, самих жителей Изборска за реализацию такого проекта», - добавил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.