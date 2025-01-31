Президент РФ утвердил состав президиума Госсовета

Президент Владимир Путин подписал распоряжение об утверждении состава президиума Государственного совета России, следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов.
«В соответствии с частью второй статьи десятой Федерального закона от 8 декабря 2020 года № 394-ФЗ "О Государственном Совете Российской Федерации": 1. Утвердить прилагаемый состав Президиума Государственного совета Российской Федерации», — говорится в тексте.
В него вошли:
- премьер-министр Михаил Мишустин;
- помощник президента Алексей Дюмин;
- первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко;
- замглавы администрации президента Максим Орешкин;
- начальник управления президента по вопросам формирования и деятельности Госсовета Владимир Симоненко;
- губернаторы Ставропольского, Приморского и Красноярского краев;
- главы ЯНАО, Татарстана, Республики Саха, Бурятии;
- губернаторы Московской, Калужской, Тульской, Рязанской, Ивановской, Сахалинской, Новгородской, Нижегородской, Челябинской, Самарской, Архангельской и Мурманской областей;
- Мэр Москвы и губернатор Севастополя.
Вице-премьера Юрия Трутнева и несколько других руководителей регионов в обновленный состав президиума Госсовета не включили. В частности, это касается губернаторов Белгородской, Курганской, Амурской и Кировской областей, а также глав Краснодарского края, Ингушетии, ДНР и администрации Мурманска, пишет РИА Новости.