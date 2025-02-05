Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Готовим сами как в ресторане завтрак
«Лёгкая кухня»
Работа на «Горводоканале»
Итоги 2024 Псковские медиа
10 лет с правом переписки
Что будет с больницей и с нами?
Профсоюзный ДАЙДЖЕСТ
Отпечаталось В сердце
 
 
 
ещё Общество 05.02.2025 13:360 Псковичи в мазутном царстве 06.02.2025 18:280 Как защитить смартфон от трояна, рассказал эксперт 06.02.2025 18:000 Президент РФ призвал исключить устаревшие курсы из вузовской программы 06.02.2025 17:580 «Сообразим на троих»: Дело Грацкого, муралы и страсти по туризму. ВИДЕО 06.02.2025 17:490 Путин поручил разработать индивидуальные учебные планы для работающих студентов 06.02.2025 17:300 Умер актер из фильма «Карты, деньги, два ствола»
 
 
 
Самое популярное 04.02.2025 10:062 Экс-замглавы администрации Пскова Александру Грацкому вынесли приговор за взятки 04.02.2025 13:092 Не уложились: псковичи о новых лимитах на электричество 05.02.2025 16:033 Почти 1 млрд рублей направят на строительство гостиницы в центре Пскова 01.02.2025 19:002 Интерактив: Поштучные бананы 30.01.2025 17:491 Синдром беременной 10-классницы
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Президент РФ призвал исключить устаревшие курсы из вузовской программы

06.02.2025 18:00|ПсковКомментариев: 0

Устаревшие и архаичные курсы должны быть исключены из образовательной программы в российских вузах, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Одновременно стоит убрать устаревшие, порой просто архаичные, курсы, программы, не отвечающие потребностям экономики. Кстати, это одна из ключевых причин, по которой студенты теряют интерес к будущей профессии, а порой и вовсе бросают обучение», - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию в четверг.

Президент подчеркнул, что на некоторых инженерных направлениях с незаконченным высшим образованием остаются до 40% учащихся, пишет РИА Новости

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли сделать парковки в центре Пскова платными?
В опросе приняло участие 194 человека
06.02.2025, 19:210 19 человек тушат пожар на улице Дачной в Пскове 06.02.2025, 18:540 Псковича заключили под стражу за убийство друга ножом 06.02.2025, 18:390 Тело пенсионера обнаружили в озере Великолукского района 06.02.2025, 18:350 Масштабный пожар на улице Дачной в Пскове перекинулся на соседние здания. ВИДЕО, ФОТО
06.02.2025, 18:280 Как защитить смартфон от трояна, рассказал эксперт 06.02.2025, 18:160 Фотофакт: Здание горит на улице Дачной в Пскове 06.02.2025, 18:150 «Краски города»: Последствия теплой зимы и косметические процедуры, навязанные обществом 06.02.2025, 18:050 Воду включат в домах №13 и №14 в псковской деревне Писковичах до утра
06.02.2025, 18:000 Президент РФ призвал исключить устаревшие курсы из вузовской программы 06.02.2025, 18:000 «Ночь влюблённых в фитнес» устроят в Пскове 14 февраля 06.02.2025, 17:580 «Сообразим на троих»: Дело Грацкого, муралы и страсти по туризму. ВИДЕО 06.02.2025, 17:490 Путин поручил разработать индивидуальные учебные планы для работающих студентов
06.02.2025, 17:430 «Дневной дозор»: Надо ли вернуть на выборы кандидата «против всех»? 06.02.2025, 17:420 Более 4,5 тысячи домовладений псковичей уже подключены к газу в рамках догазификации 06.02.2025, 17:350 Пять человек погибли при пожарах в Псковской области за январь 06.02.2025, 17:340 Приговор псковской лошаднице, осужденной за падение ребенка с пони, оставили без изменений
06.02.2025, 17:300 Умер актер из фильма «Карты, деньги, два ствола» 06.02.2025, 17:271 Появились ли в России достойные аналоги YouTube? 06.02.2025, 17:260 Житель Пскова три дня оплачивал покупки чужими банковскими картами и ответит в суде  06.02.2025, 17:230 Гололедицу и до -10 градусов прогнозируют в Псковской области 7 февраля
06.02.2025, 17:200 «Банкротство и точка»: Добросовестное поведение должника в процедуре банкротства. ВИДЕО 06.02.2025, 17:090 «Квартал Мейера»: социальный детокс 06.02.2025, 17:000 Хранитель некрополя Ганнибалов и Пушкиных прочел лекцию для псковских экскурсоводов и библиотекарей 06.02.2025, 16:490 Роскомнадзор не нашел оснований для разблокировки X
06.02.2025, 16:400 Партию масок передали единороссы в псковский военный госпиталь 06.02.2025, 16:260 Турнир по жиму и становой тяге пройдет в Пскове 15 февраля 06.02.2025, 16:240 Татьяна Фомченкова: Реконструкция исторического здания обойдется дороже, чем строительство новой школы 06.02.2025, 16:200 Александр Козловский: Локнянский техникум — важное звено в подготовке кадров для агрокомплекса
06.02.2025, 16:100 Псковские старшеклассники могут написать всероссийский диктант «Наука во имя Победы» 06.02.2025, 16:070 Шотландские кошки не смогли пройти ветконтроль на госгранице в Псковской области 06.02.2025, 16:050 ИИ, центр спасения конечностей и пластическая хирургия: губернатору представили планы областной больницы на 2025 год 06.02.2025, 15:570 Великолукский суд признал законным расторжение соцконтракта по ремонту медицинского оборудования
06.02.2025, 15:480 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 6 февраля 06.02.2025, 15:460 Музыканты из псковского колледжа стали лауреатами конкурса в Петербурге 06.02.2025, 15:330 Водоснабжение в домах №13 и №14 в псковской деревне Писковичи могут возобновить к вечеру 06.02.2025, 15:230 В «Михайловском» назвали победителей конкурса «Герои сказок Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством»
06.02.2025, 15:170 Псковичка попросила знакомого присмотреть за домом и лишилась имущества 06.02.2025, 14:570 Росгвардия предлагает псковским юношам поступить в Пермский военный институт 06.02.2025, 14:530 Ксения Волкова избрана председателем молодежной избирательной комиссии Псковской области 06.02.2025, 14:500 «Холодное мерцание космоса» наблюдали студенты псковского колледжа
06.02.2025, 14:470 Кабмин утвердил правила списания задолженности для регионов 06.02.2025, 14:450 Бесплатный показ фильма «Чувственный контакт» организуют в Пскове 06.02.2025, 14:380 В Великих Луках появится вторая модельная библиотека 06.02.2025, 14:350 Дмитрий Белюков стал членом жюри Олимпийской сессии
06.02.2025, 14:310 Псковичка нашла на остановке банковскую карту и попала под суд 06.02.2025, 14:140 В Пскове можно заказать доставку кредитки или платежного стикера через СберБанк Онлайн 06.02.2025, 14:060 Назван средний размер зарплаты врачей псковской областной больницы 06.02.2025, 13:570 Борис Елкин: В этом году шансы на успех у проектов ТОС ещё выше
06.02.2025, 13:480 Тесты T1 Интеграции подтвердили эффективность системы хранения данных от YADRO 06.02.2025, 13:351 В Псковском перинатальном центре проводят проверку по подозрению в финансовых нарушениях 06.02.2025, 13:310 В Невеле водитель Lada сбил девятилетнюю девочку 06.02.2025, 13:290 На нужды медиков для работы на селе в Псковской области закупили 20 автомобилей
06.02.2025, 13:150 Великолукский роддом присоединился к Псковскому перинатальному центру 06.02.2025, 13:120 Дадут ли новый кредит банкроту, ответила арбитражный управляющий 06.02.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»: Дело Грацкого, муралы и страсти по туризму 06.02.2025, 12:510 Суд оштрафовал Telegram за публикации персональных данных россиян
06.02.2025, 12:370 Московский музыкант даст концерт в псковском ресторане 7 февраля 06.02.2025, 12:360 Сотрудники псковского СИЗО-1 организовали донорскую акцию по сдаче крови 06.02.2025, 12:290 Изображения выявили на фрагментах грузил, найденных археологами в Пскове 06.02.2025, 12:200 Порядка 1 млрд рублей привлек псковский бизнес при поддержке региональной гарантийной организации за год
06.02.2025, 12:070 МегаФон импортозаместил обработку данных 06.02.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Банкротство и точка»: Добросовестное поведение должника в процедуре банкротства 06.02.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 6 февраля 06.02.2025, 11:530 Выпуск легковых автомобилей в России вырос на 39% за год
06.02.2025, 11:390 На сайте МВД появился реестр мигрантов 06.02.2025, 11:390 Псковичи рассказали о главных факторах при выборе работы 06.02.2025, 11:210 Почти 60 сирот в Псковской области получили квартиры под контролем приставов 06.02.2025, 11:170 Студент и пенсионерка из Пскова лишились денег после общения с кибермошенниками
06.02.2025, 11:160 У Красноярского края есть чему поучиться — Дмитрий Быстров 06.02.2025, 11:120 Концерт «Золотая классика на органе» состоится в Пскове 9 февраля 06.02.2025, 11:070 «Сообразим на троих»: Дело Грацкого, муралы и страсти по туризму 06.02.2025, 11:040 Новые льготы для участников СВО и их семей ввели в Псковской области
06.02.2025, 11:030 Великолукские реконструкторы приняли участие в съемках фильма о подвиге Матвея Кузьмина 06.02.2025, 10:550 Производство молока в Псковской области в 2024 году выросло на 6,2% 06.02.2025, 10:501 Интерактив: Теряем деньги и время в БТИ  06.02.2025, 10:360 Актер Егор Бероев приехал в Псковскую область навестить отца
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru