Общество

Президент РФ призвал исключить устаревшие курсы из вузовской программы

Устаревшие и архаичные курсы должны быть исключены из образовательной программы в российских вузах, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Одновременно стоит убрать устаревшие, порой просто архаичные, курсы, программы, не отвечающие потребностям экономики. Кстати, это одна из ключевых причин, по которой студенты теряют интерес к будущей профессии, а порой и вовсе бросают обучение», - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию в четверг.

Президент подчеркнул, что на некоторых инженерных направлениях с незаконченным высшим образованием остаются до 40% учащихся, пишет РИА Новости.