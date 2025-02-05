Общество

Евгений Васильев: Предпосылок, что я стану врачом, не было

Евгений Васильев занимает должность главного врача Детской областной клинической больницы и является депутатом Псковской городской Думы. Однако путь к успеху у него был непростым. На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в эфире программы «Чай втроем» он рассказал, как провал на вступительных экзаменах в милицейско-правовой лицей заставил его пересмотреть свои жизненные приоритеты.

«Я провалился на экзамене в милицейско-правовой лицей, восьмую школу. Пробовал туда поступить с седьмого на восьмой класс. Прилетело мне, конечно, очень крепко. И провалился я на математике, хотя я был лучшим учеником в классе по математике. И тогда я осознал, что не судьба», - вспоминает Евгений Васильев.

После Евгений Васильев столкнулся с новым вызовом. Его родители, стремящиеся обеспечить сыну лучшее образование, настояли на интенсивной подготовке летом, чтобы избежать повторения ошибки.

«Я понимаю, почему мои родители были недовольны. Они привезли мне много учебников и непонятных книг, и я должен был читать их всё лето, чтобы в следующий раз избежать подобной ситуации. В восьмом классе я учился в обычной школе, а в девятом перешёл в лицей "Развитие". Я понял, что раз я не хочу становиться юристом или адвокатом, мне нужно выбрать другую профессию. Но какую именно? Все понимали, что с работой будет сложно, поэтому решили стать врачом. Так я оказался в лицее "Развитие". Это решение было не моим. Я, как и любой ребёнок, хотел сбежать», - поделился гость студии.

Молодой Евгений Васильев мечтал о свободе и играх с друзьями во дворе, при этом понимал важность образования и усердно трудился над новыми предметами. Благодаря природной способности быстро усваивать информацию ему удавалось справляться с учебной нагрузкой легче, чем многим другим детям.

«Особенных предпосылок в детстве, что я стану медиком, не было. От слова совсем», - сказал Евгений Васильев.

«Самое интересное во всей этой истории, что я не с первого раза поступил в медицинский класс, – признался Евгений Васильев. – Это была вторая попытка, и, слава Богу, тем, кто учился, давали второй шанс. Мы знали об этом заранее, поэтому приняли решение о переводе заранее, на всякий случай. Через два месяца я снова попробовал поступить, и на этот раз всё получилось».

Однако, как отметил врач, начало учебы в медицинском классе оказалось для него настоящей проверкой на прочность.

«Это был настоящий кошмар, – вспоминает он. – Всё, чему я научился в детстве, казалось, стерлось начисто. Меня даже хотели отчислить за неуспеваемость. Но я уже тогда точно знал, чем хочу заниматься, и понимал, что надо продолжать учиться несмотря на все трудности».

Евгений Васильев смог успешно завершить обучение. Выпуск состоял всего из 18 человек, и все поступили в вузы. 16 одногруппников выбрали медицинские специальности, а двое пошли на химико-биологический факультет.

Особое внимание Евгений Васильев уделил своему однокласснику Сергею Плечову, который сегодня занимает должность заместителя главного медика по энергохирургии.

«Мы с Сергеем учились за одной партой, затем вместе поступили в академию и даже жили рядом, – сказал гость студии. – Множество наших однокашников стали докторами и коллегами, с которыми мы работаем бок о бок».

Сам Евгений Васильев окончил Тверскую медицинскую академию, получив диплом сразу по пяти специальностям: детский хирург, травматолог-ортопед, врач лечебной физкультуры и спортивной медицины, трансфузиолог и организатор здравоохранения.