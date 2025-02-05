Общество

«Дари еду!» и детский фонд в 2024 году передали в псковские семьи свыше 400 продуктовых наборов

Псковское областное отделение Российского детского фонда подвело итоги сотрудничества с благотворительным фондом «Дари еду!» в 2024 году. Вместе организации передали в семьи 402 продуктовых набора общим весом 3 500 кг. Продукты получили малообеспеченные семьи с детьми, семьи, воспитывающие ребёнка-инвалида, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении фонда.

Изображение здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда

За 2024 год через боксы для сбора продуктов, установленные в гипермаркетах «Лента», неравнодушные псковичи передали 1 141 кг продуктов. Это были крупы, макароны, сладости, чай и другие продукты питания длительного хранения. В фонде отметили, что в 2024 году удалось собрать на 361 кг продуктов больше, чем годом ранее.

По мере заполнения боксов волонтёры детского фонда делали выемку и формировали из собранных продуктов наборы. В дальнейшем продуктовые наборы передавались в семьи с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Таким образом удалось помочь 152 малообеспеченным семьям.

Помимо этого, фонд «Дари еду!» закупил 250 продуктовых наборов для семей Псковской области. Сотрудники и волонтёры детского фонда организовывали выдачи закупленных продуктовых наборов в Пушкиногорском, Опочецком, Красногородском и Палкинском районах, а также в Пскове.

«Благодарим всех покупателей, которые не проходят мимо и оставляют в боксах продукты питания для подопечных детского фонда! Ваша поддержка помогает семьям с детьми проще пережить тяжёлые времена», — отметили в детском фонде.

В 2025 году детский фонд продолжит сбор продуктов через боксы в магазинах «Лента». Присоединиться к сбору и помочь семьям, оказавшимся в сложной ситуации, может каждый. Достаточно передавать продукты через боксы, установленные в гипермаркетах «Лента» по адресам:

Псков, Рижский проспект, 96б.

Псков, улица Труда, 54.

Областное отделение детского фонда является региональным партнёром благотворительного фонда «Дари еду!» с 2022 года. Сам фонд «Дари еду!» основан в 2016 году. Команда оказывает продуктовую помощь нуждающимся людям, находящимся в трудной жизненной ситуации.