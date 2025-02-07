Общество

Ушел из жизни ветеран уголовно-исполнительной системы Псковской области Николай Калинин

Ветеран уголовно-исполнительной системы Псковской области Николай Калинин скончался 7 февраля на 80-ом году жизни, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной службы исполнения наказания России по Псковской области.

Фото: УФСИН РФ по Псковской области / ВКонтакте

«7 февраля 2025 года на 80-ом году перестало биться сердце замечательного человека, ветерана уголовно-исполнительной системы Псковской области, полковника внутренней службы в отставке Николая Васильевича Калинина. Николай Васильевич проработал в уголовно-исполнительной системе региона более 25 лет, большую часть из которых заместителем начальника управления по кадрам и воспитательной работе. Свой служебный путь начал в далеком 1972 году, оставаясь верным выбранной профессии вплоть до 2001 года. Всегда с гордостью отзывался о службе. Находясь на заслуженном отдыхе, активно принимал участие в мероприятиях, проводимых УФСИН, являясь мудрым наставником для молодого поколения сотрудников УИС и добрым другом для коллег», - отметили в УФСИН.

Известно, что за достижение высоких показателей в служебной деятельности, многолетнюю добросовестную работу, значительный вклад в развитие уголовно-исполнительной системы Николай Калинин отмечен государственными и ведомственными наградами.

«Руководство УФСИН России по Псковской области, Совет ветеранов и личный состав глубоко скорбят по поводу кончины Николая Васильевича Калинина и выражают искренние соболезнования родным и близким. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», - добавили в ведомстве.