Общество

Более 80% псковичей не планируют дарить подарки на День святого Валентина

Большинство псковичей сообщили, что не планируют кого бы то ни было одаривать 14 февраля (81%). К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

10% псковичей намерены сделать подарок на День святого Валентина своей супруге или супругу, 3% — любимому человеку, а по 1% — детям, родным, друзьям и родителям.

Какую же сумму готовы потратить респонденты на подарки? Мужской бюджет оказался больше женского: подарок парня девушке в среднем обойдется в 3500 рублей, девушки — парню — в 2200 рублей; презент от мужа для жены — в 3600 рублей, от жены для мужа — в 2700 рублей.