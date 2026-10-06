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Эндокринологи рассказали, появится ли таблетка от сахарного диабета

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Создание «волшебной» таблетки для излечения сахарного диабета в ближайшие несколько десятков лет не ожидается, сообщила директор НМИЦ эндокринологии имени академика И.И. Дедова Минздрава России, академик РАН Наталья Мокрышева.

«Волшебной таблетки для излечения сахарного диабета, боюсь, мы в ближайшие даже несколько десятков лет не получим. Потому что, конечно же, нет, во-первых, какой-то моногенной конкретной мутации, которая решит вопрос сахарного диабета во всей популяции», - сказала она в ходе пресс-конференции в Москве.

Она добавила, что нет таблетки, которая помогает исправить эти мутации, пишет РИА Новости.

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