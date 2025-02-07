Общество

Псковские таможенники изъяли более 320 кг наркотиков за 2024 год

Из незаконного оборота 325 кг наркотических средств и прекурсоров было изъято псковскими таможенниками в 2024 году, сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Под председательством начальника Северо-Западного таможенного управления Николая Лагирева в Псковской таможне прошло итоговое совещание. На мероприятии рассмотрены итоги деятельности таможни по основным направлениям за 2024 год и определены задачи на текущий год.

Деятельность таможни была ориентирована на противодействие незаконному перемещению запрещенных товаров, реализацию поручений президента, направленных на сокращение времени проведения таможенного контроля в автомобильных пунктах пропуска, исполнение указов президента и постановлений правительства, ограничивающих вывоз отдельной категории товаров.

«В целях решения задачи сокращения времени проведения таможенного контроля в автомобильных пунктах пропуска таможней осуществляется системный мониторинг и контроль ситуации в режиме времени, приближённого к реальному, оперативное взаимодействие с иными государственными контрольными органами, – доложил начальник таможни Максим Жигалкин. – Принятые меры позволили сократить среднее время нахождения транспортных средств в пунктах пропуска в отношении товаров с иными видами контроля в 1,5 раза и в отношении безрисковых партий в 2,5 раза».

В 2024 году псковские таможенники пресекли попытку ввоза в страну 67 кг взрывчатых веществ, перемещаемых в иконах; изъяли из незаконного оборота 325 кг наркотических средств и прекурсоров; выявили 19 кг золотых слитков и монет; предотвратили незаконный вывоз ряда культурных ценностей.

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«Таможня занимает лидирующие позиции по всем направлениям и работает стабильно. Служба таможенников на Псковщине интересная и многогранная. Кадры таможни – это ключевой момент. Прошу донести до каждого сотрудника важность правильных действий, соблюдения этики и осознания особых условий службы. Благодарю всех, кто несмотря на сложность, режим работы честно и профессионально защищает экономические интересы государства», - поблагодарил сотрудников таможни за проделанную работу Николай Лагирев.

В заключение он вручил отличившимся сотрудникам таможни ведомственные награды.