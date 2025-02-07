Псковские таможенники изъяли более 320 кг наркотиков за 2024 год

Из незаконного оборота 325 кг наркотических средств и прекурсоров было изъято псковскими таможенниками в 2024 году, сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.
Под председательством начальника Северо-Западного таможенного управления Николая Лагирева в Псковской таможне прошло итоговое совещание. На мероприятии рассмотрены итоги деятельности таможни по основным направлениям за 2024 год и определены задачи на текущий год.
Деятельность таможни была ориентирована на противодействие незаконному перемещению запрещенных товаров, реализацию поручений президента, направленных на сокращение времени проведения таможенного контроля в автомобильных пунктах пропуска, исполнение указов президента и постановлений правительства, ограничивающих вывоз отдельной категории товаров.
В 2024 году псковские таможенники пресекли попытку ввоза в страну 67 кг взрывчатых веществ, перемещаемых в иконах; изъяли из незаконного оборота 325 кг наркотических средств и прекурсоров; выявили 19 кг золотых слитков и монет; предотвратили незаконный вывоз ряда культурных ценностей.
В заключение он вручил отличившимся сотрудникам таможни ведомственные награды.