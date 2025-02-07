Общество

Тариф на банные услуги в Пскове увеличился впервые за три года

Тарифы на банные услуги банно-оздоровительного комплекса города Пскова повысили с февраля, при этом продолжают действовать льготные тарифы для отдельных категорий граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова.

В редакцию ПЛН поступили обращения горожан, которые отметили, что ранее цены в городских банях были ниже. Кроме того, был установлен разный тариф для будних и выходных дней. Теперь стоимость помывки в любой день составляет 380 рублей.

Комментируя ситуацию, в администрации Пскова напомнили, что тариф не менялся с февраля 2022 года.

«С февраля 2022 года тариф на банные услуги в банно-оздоровительном комплексе города Пскова ни разу не менялся, хотя предприятие вправе ежегодно индексировать тариф на процент инфляции. До 6 февраля 2025 года он составлял 250 рублей в будние дни и 270 рублей в выходные дни, а сейчас - 380 рублей. И это ниже экономически обоснованного тарифа, утверждённого Псковской городской Думой, который составляет 390,5 рубля. При этом продолжают действовать льготные тарифы для отдельных категорий граждан», - рассказали в администрации.

Также от псковичей поступили жалобы в связи с тем, что оплата принимается только наличными, поэтому возникают неудобства со сдачей.

В администрации пояснили, что кассовые аппараты комплекса не имеют возможности для работы с современным оборудованием (эквайринг): «Покупка новых аппаратов и последующее обслуживание такой техники стоит немалых денежных средств. В связи с тем, что массового запроса на оплату услуг банковской картой ранее не наблюдалось, установка аппаратуры эквайринга не рассматривалась. Однако в перспективе предприятие рассмотрит эту возможность при наличии финансирования».