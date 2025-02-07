Тариф на банные услуги в Пскове увеличился впервые за три года

Тарифы на банные услуги банно-оздоровительного комплекса города Пскова повысили с февраля, при этом продолжают действовать льготные тарифы для отдельных категорий граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова.
В редакцию ПЛН поступили обращения горожан, которые отметили, что ранее цены в городских банях были ниже. Кроме того, был установлен разный тариф для будних и выходных дней. Теперь стоимость помывки в любой день составляет 380 рублей.
Комментируя ситуацию, в администрации Пскова напомнили, что тариф не менялся с февраля 2022 года.
Также от псковичей поступили жалобы в связи с тем, что оплата принимается только наличными, поэтому возникают неудобства со сдачей.
В администрации пояснили, что кассовые аппараты комплекса не имеют возможности для работы с современным оборудованием (эквайринг): «Покупка новых аппаратов и последующее обслуживание такой техники стоит немалых денежных средств. В связи с тем, что массового запроса на оплату услуг банковской картой ранее не наблюдалось, установка аппаратуры эквайринга не рассматривалась. Однако в перспективе предприятие рассмотрит эту возможность при наличии финансирования».