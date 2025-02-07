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Общество

Росгвардейцы провели «Урок мужества» для школьников Пскова

12.02.2025 14:47|ПсковКомментариев: 0

Накануне Дня защитника Отечества военнослужащие управления Росгвардии по Псковской области организовали «Урок мужества» для учеников 3-го класса средней общеобразовательной школы №18 имени Героя Советского Союза генерала армии Василия Маргелова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: Управление Росгвардии по Псковской области

В рамках мероприятия росгвардейцы поделились с ребятами информацией о своей работе, рассказали об истории создания войск национальной гвардии, а также о задачах, которые выполняют подразделения Росгвардии. Ученики узнали много нового о том, как важно служить Родине и защищать её интересы.

«Такие уроки проводятся уже несколько лет подряд и традиционно вызывают большой интерес среди школьников. Они помогают ребятам лучше понять значение службы в вооруженных силах и прививают уважение к героическим традициям страны», - отметили в ведомстве.

Встреча завершилась благодарностями от детей, которые выразили свою признательность военным за увлекательное и познавательное занятие.

Теги: #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
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