ГД отклонила законопроект о сокращенной рабочей неделе для женщин с детьми

«Законопроектом предусматривается установление сокращенной продолжительности рабочего времени для женщин, имеющих двух и более детей в возрасте до 18 лет, на один час в неделю, то есть время их работы составит 39 часов в неделю. При этом такая продолжительность рабочего времени применима только в том случае, когда меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ», - говорится в пояснительной записке.

Изменения предлагалось внести в Трудовой кодекс РФ, пишет ТАСС.