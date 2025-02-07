В РФ с 18 февраля возможны короткие помехи телеприему из-за солнечной интерференции

Солнечная интерференция может стать причиной кратковременных помех телеприему в России. Об этом сообщили пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС), заверив, что воздействие весенней интерференции будет незаметным для телезрителей.
Отмечается, что в редких случаях интерференция приводит к полному отсутствию изображения или сигнала на приемнике телезрителя, либо к рассыпанию и замерзанию картинки. Обычно это длится в пределах нескольких минут. В пиковый момент интерференции помехи не будут превышать 1,5 часа, пишет ТАСС.
«В случае проблем с телеприемом рекомендуется перезагрузить телевизор или приставку - выключить и через минуту включить. Если это не помогло, необходимо запустить в меню автопоиск каналов. График влияния интерференции на телеприем опубликован на сайте ртрс.рф в разделе "Временные отключения телерадиоканалов" и в кабинете телезрителя ("Работа объектов вещания"), в мобильном приложении "Телегид" ("Вещание")», - добавили в пресс-службе.